- İnşaatlardan olimpiyat şampiyonluğuna

Milli sporcu Nazmiye Muratlı:

"Ben engellerimi halterle kaldırıyorum"



İSTANBUL - Doğuştan kalça çıkığı nedeniyle hiç yürüyemeyen milli halterci Nazmiye Muratlı, 2 yıllık spor yaşamına birçok madalya sığdırdı.

Nazmiye Muratlı... Doğuştan kalça çıkığı nedeniyle hiç yürüyemedi. Önüne çıkan tüm engelleri inatla gülerek, inanarak aştı. 37 yaşındaki başarılı sporcu 2 yıllık spor yaşamına bir çok madalya sığdırdı. Yapamazsın diyenlere inat, azmini hiç kaybetmedi. O halterin kraliçesi...

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türk halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti. Nazmiye Muratlı'nın yeni hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları.

Gülerek hayata tutundu

Doğuştan bedensel engelli milli sporcu Nazmiye Muratlı, başarılarla dolu hayat hikayesini yüzünde gülümsemesini hiç eksik etmeden anlatıyor. Çok güzel bir çocukluk geçirmiş Nazmiye Muratlı, ailesi desteğini hiç eksik etmemiş. Hiç umutsuzluğa düşmemiş ve hep gülerek hayatın içinde olmuş. Engel tanımayan Muratlı çocukluğunu şöyle anlattı:

"Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Sürekli sokaklarda arkadaşlarımla birlikte oyun oynardım. Eve hiç girmezdim dersem daha doğru olur. Ellerimin üstünde çok yürürdüm, evde iş yapardım. Basketbol oynamayı çok seviyordum..."

İnşaatlardan dünya şampiyonluğuna

Nazmiye Muratlı halterle, çevresindekilerin spora yönlendirmesiyle ilk olarak 25 yaşında tanıştı. İlk halter salonuna girdiğinde, kendi kendine 'Nazmiye, sen bunu yapamazsın' dediğini anlatan sporcu, "Salona girdiğimde ağırlıklar vardı. Arkamı döndüm ve gittim. Babama anlattım. Babam bana 'Aman kızım inşaatta bana yardım ediyorsun. Tuğla taşıyorsun, harç çekiyorsun. Sen ağırlıktan korkmazsın' dedi. Annem de bana 'Sen ağırlıktan korkma, ağırlık senden korkusun' demişti. Şimdi ben ağırlıktan korkmuyorum. Ağırlık benden korkuyor. Güç varmış ve demek ki bu sporda çıktı" diye konuştu.

3 ay sonra bronz madalya kazandı

Nazmiye Muratlı, haltere başlamasından sadece üç ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı kazandı. Pekin Paralimpik Ouyunları'nda 4. olması Nazmiye Muratlı için dönüm noktası oldu. Muratlı, "Dördüncü olunca orada, dedim ki, ölümüne idman yapacağım. Çok basite almıştım çünkü. Artık bu maçları hafife almayacağım dedim ve spor hayatımda bambaşka bir sayfa açtım" dedi.

Rekorları o belirliyor

Nazmiye Muratlı, 2010 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya Şampiyonu oldu, 2012'de Londra Paralimpik oyunlarında dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. 2014 yılı geldiğinde bu kez Dubai Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı. Son olarak bu yıl Brezilya'nın Rio kentinde hem altın madalya kazandı hem de bir dünya rekoru daha kırdı. Londra'da 40 kiloda 109 kilo, Rio'da ise 41 kiloda 104 kilo kaldırarak kırılması gereken yeni dünya rekorlarını belirleyen isim oldu.

Erkeklerin yapamadıklarını yapıyorum

Nazmiye Muratlı özellikle Türkiye'de daha çok erkeklerle özdeşleşmiş halter sporuna başlarken karşısında önyargıları bulmuş. "Nazmiye, erkeklerle antrenman mı olur, onların yaptığını sen yapabilir misin?" diyenlere inat, hırsla çalıştığını anlatan sporcu, "Ben birçok erkeğe fark attım zaten. Kendileri de bunu biliyor. Erkeklerin yapamadığı dereceleri ben yapıyorum. Sadece halteri değil birçok önyargıyı da kaldırdım" diye konuştu.

Yarışmadan çekilecekti

2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışmaya çıkmadan bir gün önce rahatsızlandığını anlatan Nazmiye Muratlı, "Gece çok ağrım oldu. Sabaha kadar doktorlarım ağırımı gidermeye çalıştı. Yarışmadan çekilmeyi düşündüm. Ama ülke çok zor günlerden geçiyordu. Gözümün önüne bayrak geldi. Yarışmadan çekilmekten vazgeçtim. Barın altına yerleştiğimde de çok ağrım vardı. 'Nazmiye sen yaparsın' dedim kendi kendime. Ülke var bayrak var. ve kaldırışım geçerli sayıldığında hissettiklerimi anlatamam. Bayrak en güzel yerinde duruyor. Göklere çekiliyor. Bambaşka bir duygu..."

Engellerimi halterle kaldırıyorum

Yeni hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya olduğunu söyleyen Nazmiye Muratlı, "Sağlığım el verdiği sürece bu hedeften vazgeçmeyeceğim. Ben engellerimi halterle kaldırıyorum. Engellilere güveniyorum. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğini güçlü bir şekilde hissediyorum. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha çok altın madalya elde edeceğiz" açıklamasını yaptı.