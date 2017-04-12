İnşaatın Çatısından Atlayan Liseli Zehra Öldü

ŞANLIURFA'da, 5 katlı inşaatın çatısından bilinmeyen nedenle atlayan 15 yaşındaki Zehra Öz, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.



Olay, sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Göncü Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zehra Öz, okula gitmek için evden ayrıldı. Öz, bilinmeyen nedenle okuluna 100 metre mesafede bulunan 5 katlı inşaatın çatısına çıkıp atlayacağını söyledi. Kızı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, inşaat alanına girdikleri sırada genç kız binadan atlayarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Zehra Öz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zehra, tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını ve sınıf arkadaşlarını yasa boğan Zehra Öz'ün cesedi, otopsi için morga konulurken, polis kızın intihar nedenini araştırıyor. - Şanlıurfa