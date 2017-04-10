İnşaat yatırımları ilk çeyrekte hareketlendi

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi'yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Raporda, son 3 aydır toparlanma gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin üstüne çıkmasının önemli olduğu ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğu ifade edildi. Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endekslerin eşik değerinin üzerine çıkması, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin en net göstergesi oldu. Ancak Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin hemen üzerinde olması, sektördeki ivmenin yeterli olmadığını ortaya koydu.

Faaliyet Endeksi hareketlenmenin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi

Faaliyet Endeksi'ndeki yüzde 0,5 oranındaki artış, mart ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki sınırlı da olsa yukarı yönlü harekete işaret etti. Fakat, ankete katılan firmaların ancak yüzde 42'si mart ayında satışlarının artmış olduğunu belirtirken, firmaların yüzde 37'si satışlarında geçen aya kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranının yüzde 21 ile sınırlı olması sektördeki üretimin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koyarken üreticilerin yarısının kayıtlı siparişlerin aynı kaldığını söylemesi bu durumu teyit etti.

Güven Endeksi'ndeki artış sınırlı kaldı

Mart ayında yüzde 0,1 artan Hazır Beton Güven Endeksi'nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların %74'ü yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı ise %18'de kaldı. İstihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı ise %11'de kaldı.

Geleceğe yönelik beklenti aynı düzeyde kaldı

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi bir önceki ayla aynı düzeyde kaldı. Anket katılımcılarının yüzde 58'inin önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünmesi, yüzde 8'inin ise azalacağını belirtmesi sektörün önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentilere sahip olduğunu gösterdi.

Hazır Beton Endeksi mart ayını artışla kapattı

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden olumlu yönde etkilendi. Hazır Beton Endeksi 100,38 seviyesinden 100,56'ya çıkarak mart ayını yüzde 0,2 artışla kapattı.

Önümüzdeki 3 ayda inşaat yatırımlarında artış bekleniyor

Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, son 3 aydır toparlanma gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin üstüne çıkmasının önemli olduğunu ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu söyledi.

Yavuz Işık, 2017 yılı mart ayı raporu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endekslerin eşik değerinin üzerine çıkması, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin en net göstergesidir. Ancak Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin hemen üzerinde olması, sektördeki ivmenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Tüm endeks değerleri, 2017 yılının ilk çeyreğinde yükseliş göstermiştir. Mart ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin yükselerek Hazır Beton Güven Endeksi'ni geride bıraktığı anlaşılmaktadır. Hazır Beton Beklenti Endeksi'nin halen diğer endeks türlerinden yüksek olması, sektörün önümüzdeki 3 ayda inşaat sektörü yatırımlarında bir artış beklediğinin en net göstergesidir. Diğer taraftan Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin yükselişe rağmen halen eşik değerinin hemen üstünde olması, sektördeki hareketlenmenin yeterli düzeyde olmadığına işarettir. Ancak hükûmetimizin uygulamaya koyduğu gayrimenkul sertifikası gibi araçlar ve kamu yatırımlarının beklendiği şekilde artması ile birlikte inşaat sektöründeki gelişme devam edecektir. Mart ayında tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranı %40'dır. Son iki aydır bu oranın %50 civarında gezinmesi, nakit akışı açısından sektörde kısmi bir iyileşmenin olduğunu ortaya koymaktadır."

