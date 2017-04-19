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İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün Kalbi Bursa'da Atıyor
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İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün Kalbi Bursa'da Atıyor

Bursa İnşaat Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı eş zamanlı olarak başladı.

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün Kalbi Bursa'da Atıyor

Bursa İnşaat Fuarı ve Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı eş zamanlı olarak başladı.

Kaynak: Dunya.com

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Bursa, İnşaat