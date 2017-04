İnşaat ve Gayrimenkul Sektörlerinin Kalbi Bursa'da Attı

Bursa İnşaat ve Rising City Gayrimenkul Fuarlarını 30 ülkeden 52 bin 225 kişi ziyaret etti.



BTSO tarafından TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı ile İnşaat Fuarları on binlerce iş profesyonelini bir araya getirerek inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin Bursa'da atmasını sağladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, milyarlarca dolarlık gayrimenkul yatırımlarının görücüye çıktığı fuarların şehir ve ülke ekonomisine moral verdiğini belirtti. İbrahim Burkay, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen her iki fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin iş hacmine büyük ivme kattığını söyledi. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa'yı fuarcılıkta bir marka yapma yolunda ilerlediklerini ifade eden Başkan Burkay, her iki fuarın da sektör açısından güzel geçtiğini vurguladı. Üretim ve ihracattaki başarıların fuar organizasyonlarıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Burkay, "BTSO olarak TÜYAP Bursa ile birlikte düzenlediğimiz fuarlarla fuarcılık vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırıyoruz. Junioshow, Blok Mermer Fuarı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı, Ev&Stil Fuarı gibi organizasyonlar şehir ekonomimizin canlanmasına ve ürünlerimizin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor" dedi.



İbrahim Burkay, şehre gelen yerli ve yabancı yatırımcıların turizm ve hizmet sektörüne de hareketlilik kazandırdığını kaydetti. Başkan İbrahim Burkay, BTSO'nun makro projeleri arasında yer alan 'Ticari Safari Projesi' kapsamında Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı ve İnşaat Fuarı'nda yer alan sektör temsilcilerini 33 ülkeden gelen 300'den fazla yatırımcıyla buluşturduklarını söyledi. Başkan Burkay, "Fuarlarımız için özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen yabancı alıcılarımız, Bursa'da önemli işbirliklerine imza attı. Alım heyeti organizasyonlarımız, şehrimizin tanıtımı ve firmalarımızın ticaret hacimlerinin yükselmesi noktasında önemli rol oynuyor" dedi. - BURSA