İnşaat ve Beton Sektörleri Fuarda Buluştu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, hazır beton sektörünün 109 milyon metreküplük üretim ve 16 milyar liranın üstünde gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçası olduğunu belirtti.



THBB tarafından düzenlenen ve hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini bir araya getiren Beton 2017 Kongresi ve Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.



Törene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.



Açılışta konuşan Işık, hazır beton sektörünün 109 milyon metreküplük üretim ve 16 milyar liranın üstünde gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçası olduğunu kaydetti.



Işık, "Türkiye'nin bu büyüme performansıyla beton üretiminde 2009'dan bu yana Avrupa'nın lideriyken, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın üçüncü en büyük hazır beton üreticisi olmuştur." ifadelerini kullandı.



Birlik olarak ilerlemeye ve gelişime inandıklarını ve geçen yıl Berlin'de gerçekleşen Genel Kurul'da, ERMCO başkanlığını Türkiye'ye kazandırdıklarını anlatan Işık, böylece 1991'den bu yana üyesi olunan ERMCO'da daha fazla söz sahibi olduklarını, Türkiye'deki beton üreticilerinin talepleri ve gündemlerini Avrupa'daki yetkililere iletebilme gücüne sahip olduklarını vurguladı.



Fuar, 15 Nisan'a kadar açık kalacak.