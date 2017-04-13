İnşaat ve Beton Sektörleri Beton 2017'de Buluştu

13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, hazır beton sektörünün 109 milyon metreküplük üretim ve 16 milyar TL'nin üstünde gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçası olduğunu söyledi.

Açılış töreninde konuşan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, hazır beton sektörünün 109 milyon metreküplük üretim ve 16 milyar TL'nin üstünde gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçası olduğunu söyledi.

Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) kurulduğu 1988 yılında ülkemizde yıllık 1,5 milyon m3 beton üretilmekte iken günümüzde üretim yıllık 109 milyon m3'e yükselmiştir. Türkiye bu büyüme performansıyla beton üretiminde 2009'dan bu yana Avrupa'nın lideriyken, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın üçüncü en büyük hazır beton üreticisi olmuştur.

THBB olarak ilerlemeye ve gelişime inandık ve bunun sonucunda geçtiğimiz yıl Berlin'de gerçekleşen Genel Kurul'da, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) başkanlığını Türkiye'ye kazandırdık. Böylece 1991 senesinden bu yana üyesi olduğumuz ERMCO'da daha fazla söz sahibi olduk. Bu başarı ile Türkiye'deki beton üreticilerinin talepleri ve gündemlerini Avrupa'daki yetkililere iletebilme gücüne sahip olduk. Bu güçle birlikte ise artık Avrupa Birliği ülkelerinde oluşturulan beton politikaları hakkında söz söyleyerek, bu politikalara katkıda bulunma fırsatı yakaladık."

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlediği "Beton 2017 Hazır Beton Kongresi"ni akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 civarı delege takip ediyor. Prof. Dr. Saim Akyüz onuruna düzenlenen Beton 2017 Kongresi'nde; beton bileşenleri, üretimde ve yerinde nitelik denetimi, özel betonlar, özel projelerde beton tasarım ve çözümleri, beton üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm, beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları, beton teknolojisinde son gelişmeler başlıkları altında sektörün gelişimine katkı sağlayacak 64 bildiri sunuluyor. Beton 2017 Kongresi, "Ford Trucks" ve "Betonstar"ın Ana Sponsorluğu; "Epo", "Yapıchem", "Chryso", "Pascal" ve "İston"un Resmi Sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Yılın en önemli sektörel buluşması: Beton İstanbul 2017 Fuarı

Türkiye Hazır Beton Birliği ve Kalite Fuarcılık tarafından kongre ile eş zamanlı olarak "Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı" düzenlendi. Yılın en önemli sektörel buluşması

13-15 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşti.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergileniyor. Fuar, hazır beton sektörüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak bir platform oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fuar'da katılımcılar son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere sunuyor. Fuar'da hazır beton ve çimento ekipmanlarının yanı sıra beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunuluyor. Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden birçok firmayı aynı çatı altında buluşturuyor. 65 firmanın 150 marka ile katıldığı Fuar 10.000 ziyaretçiyi ağırlıyor. İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Çevre Dostu Binalar Derneği tarafından desteklenen Beton İstanbul 2017 Fuarı'nı önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu'dan çok sayıda profesyonel katılımcı ziyaret ediyor.

