İnşaat Şirketi Ohl'in Müdürü Yolsuzluktan Göz Altında

İspanya'da iki gündür süren kamu şirketi Canal II Isabel'deki yolsuzluğa yönelik "Lezo" operasyonu kapsamında büyük inşaat şirketlerinden OHL'in müdürü Javier López-Madrid geceyarısı gözaltına alındı. López-Madrid, Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'ne yasadışı finans sağlamak ile suçlanıyor.



López-Madrid'in aynı operasyon kapsamında halen göz altında bulunan Halk Partili eski Madrid eyalet valisi Ignacio Gonzales'e 1,4 milyon euro rüşvet verdiği de iddia ediliyor. Caja Madrid bankasının eski danışmanlarından olan López-Madrid, Caja Madrid'deki kredi kartı yolsuzluğu ile ilgili davada 6 ay hapis cezası almıştı. López-Madrid aynı zamada başka bir yolsuzluk davası olan "Punica"dan da yargılanıyor.



Tutuklu yargılanabilir



Öte yandan soruşturmaya yakın kaynaklar adaletle işbirliği yapmadıkları takdirde savcının iki gündür göz altında tutulan eski Madrid eyalet valisi Ignacio Gonzales ve onun Latin Amerika'daki sağ kolu olarak bilinen Edmundo Rodríguez Sobrino'nun tutuklu yargılanmasını talep edeceğini bildiriyor. Gonzales, çete yönetmekle suçlanıyor.



Gonzales'in yardımcısı ve ondan sonra Madrid eyalet valisi olan ve halen Madrid Belediyesi'nin Halk Partili meclis üyesi ve sözcüsü görevindeki Esperanza Aguirre, dün başka bir yolsuzluk davası olan "Gurtel"de tanık olarak ifade vermiş ve yolsuzluk çetesini tanımadığını söylemişti. Ancak bu soruşturmaların Aguirre'ye de uzanma ihtimalini kuvvetli olduğu konuşuluyor.



Soruşturma Gonzales ve Aguirre'nin dönemi olan 2003-2015 yılları arasındaki yolsuzluk iddialarını araştırıyor. - Madrid