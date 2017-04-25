İnşaat Sektörünün Gözü Kocaeli'nde

Son yıllarda inşaat sektöründe yakaladığı yükseliş ile giderek büyümeye devam eden Kocaeli, inşaat firmalarının da vazgeçilmezi arasında yer alıyor.



Kocaeli genelinde son yıllarda şehircilik alanında yaşanan gelişim devam ediyor. Son yıllarda inşaat sektöründe de yakaladığı yükseliş ile giderek büyümeye devam eden Kocaeli, inşaat firmalarının da vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Pekdemir İnşaat, Çayırköy'de başlayacağı 'Semt Kocaeli' projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. 34 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 6 katlı 15 bloktan oluşan 280 dairenin basına tanıtımını Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir yaptı. 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan projenin tahmini teslim süresi Mart 2019 tarihinde olacak.



Projenin detaylarını anlatan Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, "1944 yılında inşaat sektörüne başladık. Bugüne kadar da İzmit'te yapılmayanı yapıyoruz. Bir takım farklılıklar ve Pekdemir İnşaat'ının bakış açısını yansıtan yeni lüks projemizle karşınızdayız. Uzun zaman lüks kavramının açılımını düşündük ve projemizi ona göre yeniden inşa ettik. İşlevsellik ve yalınlığı temel baz olarak aldık. Projemizi, denizden yüksek ve manzarası olan çok güzel bir alana kurduk. İlk ve en esaslı yatırımı da Pekdemir farkıyla biz yapıyoruz. Ulaşım açısından da oldukça iyi bir lokasyonda. İzmit'e 4 dakika mesafede aynı zamanda Kandıra'ya kadar uzanacak duble yolun da hemen yanında" dedi.



Sözlerine devam eden Pekdemir, "Sosyal yaşantı açısından da geliştirilmiş bir proje. Yürüyüş yolumuz ve koru alanlarımız, market ve restaurant olmak üzere birçok sosyal hizmetimizde mevcut. Fakat en önemlisi bu bölgede ve sektörümüzde hiç olmayan akıllı telefonlarda bulunan bir uygulamayla yatırımcılarımızın karşısına çıkmamız. Akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama ile istedikleri zaman bir tuş ile taksi çağırabilecek ya da birçok hizmete ulaşabilecek. Sadece projede oturanlar şifre ve uygulamaya sahip olacak. Bir takım yenilikler yapmamız lazım diyerek böyle bir adım attık. 7/24 sorunlarla yüzleştiğimiz birçok ev teslim etti. Kiracı ve yatırımcı diye de ayırt etmiyoruz. Yaptığımız her konutun kullandığımız her malzemenin arkasındayız" diye konuştu. - KOCAELİ