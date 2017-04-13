İnşaat sektöründe satış sonrası hizmet hayati önem taşıyor!

Müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmetler, proje yönetimi, sürdürülebilirlik konut projeleri geliştiren inşaat şirketlerinin üzerinde önemle durmaları gereken konuların başında gelmeye başladığını söyleyen MŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özant, "Tüketiciler konut aldıkları projelerde yaşam başladıktan sonra da hizmet almaya devam etmek istiyor. Satış sonrası hizmetler ayrı bir organizasyona dönüşüyor. Buradan hareketle inşaat şirketleri de konutu üretip sattıktan sonra adeta 24 saat müşterisiyle birlikte yaşıyor, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor." Dedi.

İnsan yoğunluğu açısından İstanbul'un en hızlı büyüyen semtleri: Beylikdüzü ve Esenyurt!

Her iki bölgede nüfus son 5 yıl içinde %65 oranında artış göstermiş. MŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özant bölgenin cazip yaşam koşulları sayesinde olağanüstü büyüme hızı ve yeni yapılacak havalimanına yakınlığı nedeniyle önümüzdeki 5 yıl içinde nüfusun 2 katına çıkmasını beklediklerini söylüyor. Şahin Özant, sürekli artan nüfus ile birlikte var olan konutların kira getirilerinin yükseleceğini ve yeni yapılacak konut projelerinin de fiyatlarının bugünle kıyaslanamayacak kadar yüksek olacağını söylüyor.

Türkbükü Rezildansı, Residans Haline Dönüştüren Şirket!

MŞ Yapı'nın, Şahin Özant ve ekibinin hikâyesi şöyle: Başlangıçta Türkbükü Residence'ın dairelerini Star Group Gayrimenkul olarak satmaya başlarlar. Bir süre sonra birçok kişiyi Türkbükü Residence projesinde ev sahibi yaparlar, tam işler yolundayken müteahhit firma iflas eder. Böylelikle Türkbükü Residence yarım kalır ve daire sattıkları insanlar mağdur olur.

Şahin Özant daire sattıkları insanların mağdur olmamaları için olaya el atar, başlangıçta her şeyi cebinden ödeyerek asansörü bırakın elektrik ve suyu bile bağlanmamış projeyi -tam tüm daire sahipleri ümidi kesmiş iken- nerdeyse en başından başlayarak bitirir.

MŞ Yapı tam bu sırada ortaya çıkar. Star Group Gayrimenkul sadece Beylikdüzü – Esenyurt bölgesinin değil aynı zamanda İstanbul'ın büyük inşaat proje satış ofislerinden biriyken, Türkbükü Residence'ta yaşanan bu mağduriyet MŞ Yapı'nın kuruluş öyküsünü ve başarı hikâyesini oluşturur.

Şahin Özant yaptığı açıklamada Türkbükü residence çok az sayıda eksiğin kaldığını sosyal olanaklar dâhil projede olan her bir ayrıntının 2017 yılı sonunda biteceğini ve hizmete gireceğini söylüyor.

Van'daki başarıyı İstanbul'da da gösterdi!

Şahin Özant aslen Vanlı. Van'da yol yapımı işleri, hafriyat işleri ve ikinci el araç satışına odaklı 2 şirketi en başından kurmuş, gelişmesinde büyümelerinde önemli rol oynamış. Van'da hiçbir müteahhidin yapmadığını yapmış Şahin Özant. Sınırda askeriyenin hudut yollarını yapan Şahin Özant'ın en büyük hayali daha da büyümek ve bir İstanbul şirketi olmakmış. Fakat ailenin tepkisi ile karşılaşmış. Ailesi ile uyuşmazlığa düşen Özant her şeyi kardeşlerine devredip cebinde 100 TL parası ile üç çocuğu ve eşiyle İstanbul'a gelmiş.

Emlakçıdan ev ararken emlakçı oldu!

Şahin Özant İstanbul'a geldiğinde emlakçı emlakçı dolaşıp ev aramış, fakat emlakçılardan istediği ve beklediği hizmeti alamamış. En sonunda sahibinden kendi evini kiralamış. Çektiği çileyi ve zahmeti görünce bu işi en iyi şekilde yapmaya karar vermiş. Arkadaşından aldığı borçla Beylikdüzü'nde ilk ofisini açmış ve sonrasında ilk 3 hafta içinde kazandığı parayla arkadaşından aldığı borcu geri ödemiş.

Bugün kurduğu Star Group Gayrimenkul Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinin en büyük konut pazarlama&satış şirketlerinden biri! Yaklaşık 40-50 kişi çalışıyor.

Zemini sağlam ve yaşamak için ideal bir bölge: Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgesi!

Bir vakitler yetersiz altyapısı nedeniyle ilgi görmeyen Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesi kısa sayılacak bir zaman diliminde İstanbul'un önde gelen alt merkezlerinden biri haline geldi. MŞ Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mutalip Yavuzant ise, Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinin konumu itibariyle Atatürk Havalimanı'na, hastanelere, üniversitelere, marinaya, Büyükçekmece sahile, Tüyap uluslararası fuar alanına ve alışveriş merkezlerine yakınlığı, yapılaşmanın ise nitelikli ve depreme dayanıklı nitelikte olması nedeniyle günümüzde yatırım açısından öne çıkan merkezler arasında ilk sıralarda yer aldığını söylüyor.

Beylikdüzü'nün temiz havası, rüzgarı ve yeşil görünümüyle güzel bir belde olduğunu vurgulayan MŞ Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mutalip Yavuzant, "Bunların yanında sağlam zeminli bir bölgedir. Bu şanslı durumun yanında binaları ve yolları ile Beylikdüzü bir Avrupa kenti gibi" dedi. Mutalip Yavuzant sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Beton kalitesi iyiyse, yapımı, şekli, dizaynı iyiyse ki Beylikdüzü'nde iyidir. 10 katın üzerindeki binaların, depremde dalgaların titreşimi ile salınımı arasındaki ilişkisi göz önüne alındığında daha az sallandığı ve bu yapıların daha güvenli olduğu ortaya çıkmıştır." Dedi.