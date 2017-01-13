İnşaat Sektöründe Proje Karlılığını Artırma, Etkin Şantiye ve Maliyet Yönetimi Kriterleri Zirvesi

Taahhüt projelerinin birinci hedefinin karlılık olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son yıllarda rekabetin sertleşmesi ile birlikte inşaat projelerinde karların ciddi oranlarda düştüğünü gözlemliyoruz. Artık kar eskiden olduğu gibi sadece ucuz malzeme, işçilik ve ekipman temini ile sağlanmıyor. Bizi karlılığa götüren yol, projenin tüm ekip tarafından içselleştirilip, beraberinde doğru bir proje yönetiminin uygulanmasından geçiyor. Proje, zaman, maliyet, tasarım, kalite, sözleşme, insan kaynağı, iş sağlığı-çevre güvenliği gibi alt segmentlerin doğru yönetilmesi ile istenen karlılığa ulaşabiliyor ancak.



20 yıl öncesinde bu kavramların çoğunun isimlerini bile duymadığımızı düşünürsek bugün inşaat sektörünün büyük bir dönüşüm yaşadığını söyleyebiliriz. Çok net görülmektedir ki, bu dönüşüme en hızlı şekilde ayak uyduranlar ayakta kalıp büyümeye devam ederlerken, bu değişimi yakalayamayanlar kısa süre içinde unutulup kaybolacaklardır.



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