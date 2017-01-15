İnşaat Sektöründe Erp Kullanımı Türkiye'de Ne Seviyede?

Navapp ERP Proje Yöneticisi Semih Yazıcı, inşaat sektöründe ERP kullanımını Wise TV'ye anlattı.



Yazıcı, "İnşaat sektöründe ERP kullanımı ülkemizde son derece geri kalmış durumda. Sanayi şirketleriyle kıyasladığımızda çok az inşaat şirketi ERP kullanıyor. Bunun sebeplerinden biri de uygun bir yazılımın uymuyor oluşu. Yerli ERP'ler şantiye yönetim süreçlerinde yetersiz kalıyorlar. Standart muhasebe programlarla süreçler yönetilemiyor. Biz bu noktada Navapp ile onların şantiyede yaşadıkları taşeron yönetimi, işveren sözleşmeleri, iş programları gibi süreçlerin tamamını yönetebiliyoruz. Özellikle yap-sat işi yapıyorlarsa satış ofisinin de yönetiminin yapılması gerekiyor. Bu da yine inşaat şirketlerinde CRM çözümleriyle yapılıyor" dedi.