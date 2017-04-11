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İnşaat Sektörü Yeni Yönetmeliğe Hazır Değil
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İnşaat Sektörü Yeni Yönetmeliğe Hazır Değil

İnşaat sektörü temsilcileri, yeni imar yönetmeliğinin ertelenmesini istiyor.

İnşaat Sektörü Yeni Yönetmeliğe Hazır Değil

İnşaat sektörü temsilcileri, yeni imar yönetmeliğinin ertelenmesini istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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