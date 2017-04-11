İnşaat Sektörü Yeni Yönetmeliğe Hazır Değil
İnşaat sektörü temsilcileri, yeni imar yönetmeliğinin ertelenmesini istiyor.
İnşaat sektörü temsilcileri, yeni imar yönetmeliğinin ertelenmesini istiyor.
Kaynak: Dunya.com
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