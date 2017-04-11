İnşaat sektörü yeni yönetmeliğe hazır değil



BURSA - İnşaat sektörü temsilcileri, yeni imar yönetmeliğinin ertelenmesini istiyor.

Bursalı inşaat sektörü temsilcileri, yeni imar yönetmeliğini konuşmak için Shereton'da bir araya geldi. Emlaksayfası.com.tr tarafından düzenlenen yemekli toplantıya Bursa'nın önde gelen inşaat sektörü temsilcileri katıldı. Yemekte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilen yeni imar yönetmeliği konuşuldu. Sektör temsilcileri, son aylardaki olağanüstü şartlardan dolayı inşaat sektörünün hazırlıklarını henüz tamamlayamadığını ve yıl sonuna kadar süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Sektörün bu köklü değişime henüz hazır olmadığını vurgulayan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, "Yönetmelikte daha önceden ertelemeler söz konusu olmuştu. Ancak, 30 Haziran öncesi gelişen olağanüstü olaylardan dolayı sektörde bir ön hazırlık yok. Belediyelerde bu anlamda hazır değil. Bizim temennimiz, özellikle ilgili bakanlığın, yeni yönetmeliği 2017 sonuna kadar bir opsiyonla tekrardan ertelemesi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ödünç, hazırlanmakta olan imar yönetmeliğinin mevcutta uygulanmakta olan bazı sıkıntıları ortadan kaldıracağını ve inşaat sektörünün önünü açacak birtakım düzenlemeler getireceğini söyledi.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise, imar yönetmeliğindeki değişim sürecinin 2013 yılından bu yana devam ettiğini vurgularken, bakanlığın yönetmeliği tekrardan değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Haziran 2017'de devreye girecek yeni imar yönetmeliği, inşaat yapım süreci ve mimari yapılaşmada önemli düzenlemeler getirecek.