İnşaat Sektörü Yeni Yatırımlar İçin Harekete Geçti

İnşaat sektörü temsilcileri, referandum nedeniyle ötelenen yeni proje ve yatırımların mayıs ayı itibariyle yeniden gündeme geleceği ve konut alımının hızlanacağı öngörüsünde bulundu.



Ekonominin lokomotifi durumundaki inşaat sektörü harekete geçmek ve vites büyütmek için gün sayarken; konut sahibi olmak isteyenler de sektörü yakın izliyor. Referandumun ardından gözlerin ekonomiye çevrildiğini belirten İzmirli inşaat sektörü temsilcileri, konut satışlarında artış yaşanacağını ve bu artışın da yaz aylarında devam edeceğini söyledi. Gerek İzmir, gerekse de şehir dışından gelen konut taleplerinin inşat sektörü açısından olumlu bir hava estirdiğini kaydeden sektör temsilcileri, nitelikli ve kaliteli üretilen konutların satılmasında her dönem olduğu gibi sorun yaşanmayacağını dile getirdi.



"Nitelikli konutların yapımı hız kazanacak"



Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İnşaat Mühendisi Necip Nasır, nitelikli konutların yapımının kentsel dönüşüm ile hız kazanacağını belirterek, "Referandumun ardından sağlanan istikrar ortamıyla birlikte gözler yeniden ekonomiye çevrildi. Bir süredir askıya alınan yatırımlar ve konut alımları da yeniden gündeme geldi. Bu durum inşaat sektörüne de olumlu yansıyacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığımız görüşmemize istinaden uygulamada eksiklikleri tespit edilen kentsel dönüşüm konusunda daha hızlı hareket edilmesini sağlayacak düzenlemenin de önümüzdeki mayıs ayında yürürlüğe gireceğini öğrenmemiz de bizi son derece mutlu etti. Kentsel dönüşüm ile kazanılacak yeni arsalarla birlikte, kentin ihtiyacı olan nitelikli konutların yapımı da hız kazanacaktır" dedi.



"Belirsizlik kayboldu, sektör hareketlendi"



Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı ise "Referandum Türkiye'nin önünde bir belirsizlikti. Sonuç hayır da çıksa, evet de çıksa bu belirsizlik ortadan kalkacaktı ve referandum sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin önündeki belirsizlik de kalkmış oldu. İnşaat sektörü büyümenin ülkemizde en yoğun görüldüğü sektör. Elbette büyümenin inşaat yoğunluklu olması çok sağlıklı bir durum değil. Ancak ülkemizdeki yapıların yüzde 60-70'inin yeniden inşa edilmesi gerekliliği, sektörün en önemli büyüme nedenleri arasında. Yaz aylarının gelmesi zaten bekleyen talebin alıma geçmesini sağlayan bir etken ve referandum sürecinin bitimiyle de bu alımlar hızlanacak. Referandum öncesi birçok alıcı referandumun bitmesini ve önünü görmek istiyordu. Bu anlamda sektör referandumun geçmesini olumlu karşıladı ve talepler artmaya başladı" diye konuştu.



"Kentsel dönüşümde elimizi çabuk tutmalıyız"



Kentsel dönüşümün önemine işaret eden Tanyer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer de şunları söyledi:



"Referandum öncesi yaşanan süreçte referandumun sonucu yönündeki beklentiler inşaat sektöründe bir durgunluk yarattı. Referandumun ardından bekleyişin bitmesiyle insanlar yeniden yatırıma döndü. Artık ülke olarak bizim önümüze bakmamız gerekiyor. İnşaat sektörü ülkemizin motor sektörlerinden biri ve birçok alt sektöre de kaynak sağlıyor. Bundan dolayı sektörün bekleme ve durgunlaşma gibi bir lüksü yok. Sektör büyümek zorunda. Ayrıca ülkemizdeki depreme dayanıksız yapı stokunu bir an evvel kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı şekilde dönüştürmeliyiz. İzmir özelinden bakarsak, inşaat sektörünün burada diğer büyük şehirlere göre büyük bir avantajı bulunuyor. Bundan dolayı büyüme İzmir'de daha fazla olacaktır. Konut fiyatları kapsamında da artan döviz ve enflasyonun etkilerinin bir miktar fiyatlara yansıması kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde konut fiyatlarının artacağını görüyoruz. Buradan konut almak isteyen İzmirliler'e tavsiyem ellerini çabuk tutmaları."



"Yaşanan ivme devam edecek"



DRC Grup Kurucu Ortaklarından Caner Tan da gayrimenkul sektöründe konut alımlarının ocak ve şubat aylarında yavaşladığını ancak referandum sonrasında ise bir hareketlenme yaşandığına dikkat çekerek, "ÖTV, KDV indirimi ve faiz indirimlerinin aynı kalması da bu durumu olumlu etkiliyor. Yaşanan ivmenin yaz aylarında da devam edeceğini düşünüyorum. Nitelikli konut talebi arttıkça, inşaat sektörü de canlılığını sürdürecektir. Önemli olan doğru yerde, doğru projeyi, doğru hedef kitleye sunabilmektir. İzmir gerek insan yapısı, gerekse de sağladığı olanaklarla kaliteli göç alan bir şehir. Bu durum şehir dışından satışları da hızlandırıyor" ifadelerini kullandı.



"Ekonomik reformları hızlandıracak"



Egebeta Yönetim Kurulu Başkanı Gafur Alişer ise "İnşaat sektörü geçtiğimiz haziran ayının ardından geçen 8 aylık süre boyunca referanduma kilitlenmişti. Referandumla birlikte taşların yerine oturduğunu ve referandumun ciddi bir ekonomik reformu da hızlandıracağını düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde gerek sanayi gerek inşaat sektörü canlılık kazanacaktır. İçinden geçtiğimiz süreçte dünyada da dengelerin değiştiğine tanık oluyoruz. Amerika'nın doları uluslararası piyasada ve ülkemizde düşürmeye yönelik tutumu gibi pek çok etkeni yan yana koyduğumuzda gelişmekte olan ülkelerin menfaatine yönelik adımlar atılacağını öngörüyorum. Sektördeki gelişmeler de temmuz gibi hızlanacaktır" dedi. - İZMİR