İnşaat Sektörü Temsilcileri Yabancı Alıcılarla Buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, eş zamanlı olarak kapılarını açan 15. Bursa İnşaat ve 2. Rising City Gayrimenkul Fuarları kapsamında Ekonomi Bakanlığının destekleriyle alım heyeti organizasyonu düzenledi.



2017 yılı içinde yüzde beş büyüme hedefleyen inşaat sektörü temsilcileri, 15. Bursa İnşaat ve 2. Rising City Gayrimenkul Fuarları kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonunda yabancı iş insanlarıyla bir araya geldi. Bütün gün süren ikili iş görüşmelerine 33 ülkeden 300'ü aşkın yabancı yatırımcı katılırken, düzenlenen görüşmelerde önemli iş birliklerinin temelleri atıldı.



Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Bursa'ya gelen iş insanlarını, Bursa inşaat sektörü temsilcileriyle aynı masada buluşturan organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Bursa İnşaat ve Rising City Gayrimenkul Fuarlarının Türkiye'de sektörün en önemli fuarları arasında yer aldığını söyledi. Söz konusu fuarların her geçen yıl istikrarlı bir biçimde büyüdüğünü kaydeden İbrahim Gülmez, "Bu yıl 6 salonda hazırladığımız ve yüzde 35 büyümeyle açılan fuarlara 260'ın üzerinde firma stantlı katılım gerçekleştiriyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da fuarlarımız sektörümüze önemli bir canlılık katacaktır." dedi. BTSO olarak düzenlediğimiz organizasyonlarla Bursa'nın inşaat sektöründe önemli fırsatlar barındırdığını yabancı yatırımcılara anlatmak istiyoruz diyen Gülmez, fuara katılan sektör temsilcilerinin yeni iş ve işbirliği fırsatları oluşturabilmesi amacıyla fuar kapsamında Ticari Safari Projesi ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kalabalık bir heyetle fuara katılan ve ikili iş görüşmelerinde yer alan Umman Ticaret Odası'nın heyet başkanı Awad Al Mayasi, fuarların ve ikili iş görüşmelerinin oldukça iyi kurgulandığını vurguladı. 260'dan fazla firmanın fuarlarda yer almasının kendilerini şaşırttığını söyleyen Al Mayasi, "Fuarın ilk iki gününü oldukça yoğun geçirdik. İlk gün stantları ziyaret ettik ve bugün de ikili iş görüşmelerine katılıyoruz. Çok fazla sayıda firma ile görüştük. Heyetimizde yer alan arkadaşlarımızdan bir çoğu yeni iş sözleşmelerine imza attı. Programımız beklediğimizden çok daha iyi geçiyor." ifadelerini kullandı.



Toplam 35 bin metrekarelik alanda hazırlanan fuarlar, 23 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarlara 60 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin iştirak etmesi bekleniyor. - BURSA