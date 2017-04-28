İnşaat paletleri ev eşyasına dönüşüyor

Atık malzemelere estetik rötuşlarla geri kazandırılarak dekoratif ev eşyasına dönüştürülüyor



SAMSUN - Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından açılan "Ahşap Paletten Mobilya Üretimi Kursu"nda inşaat paletleri geri kazandırılarak ev eşyasına dönüştürülüyor.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde açılan kursta, özellikle ağır yüklerin forklift üzerinde taşınmasında kullanılan bir tür ahşap ekipman olan paletler geri dönüştürülerek dekoratif ev eşyası olarak yapılıyor.

İlkadım Belediyesi tarafından açılan inşaat paletlerini ev eşyalarına dönüştürme kursunda paletler; oturma grubu, kanepe, televizyon ünitesi, sehpa, masa, sandalye, yatak ve ranza gibi ev eşyası haline getiriliyor.

Kurs hakkında bilgiler veren Hoca Sadık Yılmaz(42), "Ev eşyası olarak kullanılan her eşyayı paletlerden yapabiliyoruz. Bir grubu 2 günde ortaya çıkartabiliriz. Burada biten ev eşyaları takımı birkaç ay sonra belediye tarafından yapılacak sergide sergilenecek. Buradaki amacımız, atılacak olan malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp, uzun yıllar faydalanabilir bir ürün elde etmektir" dedi.