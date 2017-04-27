İnşaat Paletleri Ev Eşyasına Dönüşüyor

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde açılan "Ahşap Paletten Mobilya Üretimi Kursu"nda atıl malzemelere estetik rötuşlarla geri kazandırılarak dekoratif ev eşyasına dönüştürülüyor.



Özellikle ağır yüklerin forklift üzerinde taşınması kullanılan bir tür ahşap ekipman olan paletler, belediye tarafından açılan kursta geri dönüştürülerek dekoratif ev eşyası olarak kullanılıyor.



Kursa ilgi oldukça büyük



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un geri dönüşüme verdiği önemin bir ürünü olarak görülen kursa ilgi büyük. Kursta, atıl durumdaki ahşap paletler oldukça şık ve kullanışlı mobilyalara dönüşüyor. Her türlü kullanım alanı için ergonomik mobilyalara dönüşen ahşap paletler görünümünün yanında maliyet olarak da oldukça büyük avantajlar sağlıyor. Kursiyerler için hem güzel bir hobi hem de ekonomik olarak kazanç sağlayan çalışmalar görünümü kadar geri dönüşüme sağladığı fayda ile de beğeni topluyor.



"Geri dönüşümle sanatsal ürünler"



İlkadım Belediyesi olarak kültür merkezlerinde 3 bini aşkın kursiyere 100'ün üzerinde çok değişik branşlarda kurslar vererek ekonomik ve sosyal kazançların önünü açtıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Özellikle kadınlar ve gençler için düzenlediğimiz kurslar arasında paletten mobilya üretiminin bizim için özel bir yeri var. Bu kurs hem bireysel olarak kursiyerlerimize değer kazandırırken hem de atıl durumdaki malzemelerin kullanılmasıyla geri dönüşüme büyük kazanç sağlıyor. Ortaya çıkan ürünler görsel olarak oldukça güzel ve estetik. İlkadım Belediyesi olarak böylesi anlamlı projelere her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN