İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Üzülmez'e Ziyaret

Modern ve marka kent Kartepe'yi inşa etmek için çalışmalarına gece gündüz devam eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kendisini ziyaret eden Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Üzülmez: Kartepe Büyüyor ve Gelişiyor

Kartepe'ye değer katacak fikirlere her zaman açık olduğunu belirten Başkan Üzülmez, ziyaretçilerinin görüş ve önerilerini de dikkatle dinledi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Üzülmez; "Kartepe'de nüfusumuz 120 binlere dayanmış durumda, geçiş noktasında bulunduğumuz için daha fazla nüfusa hizmet veriyoruz. Teknik olarak büyümemiz gerekiyor. İMO kentimizin modern şehircilik anlayışına uygun, planlı ve estetik olarak büyümesi açısından en önemli meslek odalarımızdan biri. Genç Başkan Tolga OK ve yönetimi heyecanla , şevkle çalışıyorlar ve güzel işlere imza atıyorlar. Kentimize, ilçemize fayda sağlayacak tüm çalışmalarda kendilerine destek olmaya hazır, görüş ve önerilerine de açığız. Başarılarının devamını diliyorum." Dedi.

Ok: Kartepedeki değişim hissediliyor

Kendisi ve yönetimi adına Başkan Üzülmez'e teşekkür eden Tolga OK, Kartepe'nin sürekli büyüyüp geliştiğine dikkat çekerken; "Kartepe'ye geldiğimizde değişimi ve gelişimi farkediyoruz. Kendini Kartepe'ye adadığı görülen Başkanımızın çalışmaları sayesinde sürekli artan bir ivme ile gelişim süreci yaşanıyor. Sadece alt yapı, üst yapı ve yatırımlar değil, sosyal belediyecilikte de Kartepe farkını hissediyoruz. Başkanımız Kartepe ve Kocaeli için bir şans. Destekleri ve iyi dilekleri için teşekkür ederim." dedi.

