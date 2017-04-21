İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Martta 2,08 Puan Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, martta önceki aya kıyasla 2,08 puan arttı.



Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre dernek tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksinin mart ayı sonuçları açıklandı.



Buna göre 2016 yılının ağustostan bu yana ilk kez şubatta artışa geçen Bileşik Endeks, martta bir önceki aya kıyasla 2,08 puan artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre 7,47 puan geriledi.



Açıklamada, inşaat malzemesi sanayisinde referandum öncesi mart ayı faaliyetlerinde önemli bir canlanma yaşandığı bildirildi.



Faaliyet endeksinin martta bir önceki aya göre ciddi artış gösterdiği aktarılan açıklamada, aynı zamanda faaliyette en yüksek aylık artışın yaşandığı dönemin mart ayı olduğu da dile getirildi.



Mevsimsellik ve inşaat sektörü için açıklanan desteklerin, inşaat malzemesi sanayisinin faaliyetlerine de hızlı yansıdığının görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Rapora göre mart ayında 4,8 puan artan faaliyet endeksinin tamamında çok önemli artışlar yaşandı. Yurt içi satışlarda, bir önceki aya göre önemli bir sıçrama oldu. İhracat mart ayında hissedilir şekilde arttı. Üretimde de iç satışlar ve ihracattaki yükselişe bağlı olarak artış yaşandı. İç satış, ihracat ve cirolarda artışın gerçekleştiği mart ayında tahsilat hızı da uzun süre sonra ilk kez arttı." denildi.



Güven endeksinde ise uzun süre sonra yaşanan artışla, sınırlı bir toparlanmaya girildiğinin görüldüğü vurgulanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Özellikle mart ayında faaliyetlerde yaşanan ciddi genişleme, güvenin toparlanmasına destek oldu. Rapora göre güven seviyesi bir önceki aya göre 0,6 puan arttı. Ancak güven seviyesinin geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 10,4 puan altında kaldığı görüldü. Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven ise aynı kaldı. İnşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven ise toparlanmasını sürdürdü. Rapora göre güven unsurlarının tamamında sınırlı da olsa, toparlanma, önümüzdeki dönem devam edecek.



Faaliyetlerde yaşanan toparlanma ve alınan önlemler ile birlikte yaşanan güven artışı, mart ayında beklentilere de olumlu yansıdı. Beklenti endeksi, martta bir önceki aya göre 1,4 puan arttı. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin martta yeniden zayıfladığı görüldü. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerde sınırlı artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerinde de kuvvetli bir artış oldu. Yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artış beklentisine bağlı olarak, önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinde de hissedilir bir artış ortaya çıktı."