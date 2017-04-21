İnşaat Malzemeleri Endeksi Martta 2,08 Puan Arttı
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksine göre, martta önceki aya kıyasla 2,08 puan arttı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksine göre, martta önceki aya kıyasla 2,08 puan arttı.
Kaynak: Dunya.com
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