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İnşaat Malzemeleri Endeksi Martta 2,08 Puan Arttı
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İnşaat Malzemeleri Endeksi Martta 2,08 Puan Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksine göre, martta önceki aya kıyasla 2,08 puan arttı.

İnşaat Malzemeleri Endeksi Martta 2,08 Puan Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksine göre, martta önceki aya kıyasla 2,08 puan arttı.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İnşaat