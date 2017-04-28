İnşaat Kazısında Cesedi Bulunan Rus Komutanı Kim?

Ardahan'da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken tabutun içerisinde cesedi bulunan Rus komutanın kim olduğu araştırılıyor.



Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaata alanında iş makinesi ile başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üzerine sevk edilen polis, kazı alanı etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Olayın ardından da Rus generale ait olduğu iddia edilen ceset ile ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, Rus haber ajansı Sputnik'in general Josip Gurko haberinin doğruluk taşımadığını, nedeninin ise Gurko'nun Rus ordusunun Balkan cephesinde savaşmış bir asker olduğunu iddia etti.



Rus General Vasily Geyman mı?



Kazı alanında Rus Generalin bulunduğuna ilişkin bilgiler sonrası açıklama yapma gereği duyduğunu söyleyen Küçük, konu ile ilgili Rusya İlimler Akademisinden Prof. Dr. Dmitry Vasilyev isimli Türkolog Hoca'nın kendisine mail atarak cesedin kime ait olabileceğine ilişkin bir bilgi paylaştığını söyledi. Küçük, kendisi ile paylaşılan bilgi ile alakalı, "Rus ordusunun 1877-78 Osmanlı Rus savaşında Kafkasya bölgesinde görevli subaylardan birisi olan ve 13 Nisan 1878 tarihinde Kars vilayetinde öldüğü bilgisi bulunan General Vasili Geyman'a ait olabileceği söylendi. Bununla birlikte burasının bir mezarlık olması, daha doğrusu Osmanlının son dönemleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöl Mahallesindeki bu bölge Maşatlık adı veriliyor. Yani Gayri Müslüm mezarlığı, dolayısıyla Rus generalin de gömülü olduğu alanın burada yaşayan Gayri Müslümlere ait olan mezarlıkta bulunması gayet doğal Ama isminin Vasili Geyman olduğu veya Rus haber ajansı Sputnik'in yaptığı haberdeki Josip Gurko olduğuna ilişkin iddialar ancak o cesedin üzerinde yapılacak olan bilimsel çalışmalar sonrasında belli olabilecektir" dedi.



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