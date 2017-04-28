İnşaat Kazısında Bulunan Rus Generalin Torunu Ortaya Çıktı

Ardahan'da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken ortaya çıkan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın torunu bulundu.

"HABERİ DUYAR DUYMAZ ÇOK HEYECANLANDIM"

Sputnik'ten Fuad Safarov'a konuşan Boris Akimov, duygularını şöyle paylaştı:

"Haberleri duyar duymaz çok heyecanlandım. Ben dedem ile ilgili çok araştırma yaptım. En son Ermenistan'ın Gümrü kentinde toplu mezarda toprağa verildiğini biliyordum. Fakat mezar listesinde dedemin ismi yoktu. Dolayısıyla bugüne kadar çok aradım. Nihayet haberi ve fotoğrafı görür görmez çok heyecanlandım. Çok şeyler örtüşüyor. Örneğin vefat ettiği tarih ve yer. Fotoğraftaki general rütbesi de. Tümgeneral rütbesinde 3 yıldız var."

"DNA ANALİZİ VERMEYE HAZIRIM"

Akimov sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni aradım. Konuyla ilgili resmi bir bilginin olmadığını söylediler. Telefonumu aldılar. DNA analizi vermeye hazırım.

Tabutun dedeme ait olabileceği haberlerini basında gördüm. Sputnik ajansına atfen yapılan haberleri okudum. Şükranlarımı iletiyorum. Benim tanıdığım tarihçiler de tabutun dedeme ait olabileceğini düşünüyor. Tabii bazı tarihçilere göre, konu çok karmaşık. Çeşitli iddialar var. Ama ben tabutun dedem Geyman'a ait olduğunu düşünüyorum."