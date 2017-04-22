İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı AVM inşaatının iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.



Olay dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi'nde yapımı devam AVM inşaatından meydana geldi. Edinilen bilgiye, Veysi Tutkaç (24) kurulan iskelede çalıştığı sırada bir anlık dalgınlıkla ayağı kayarak 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Tutkaç'ı ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine sevk etti. Yaralı Tutkaç'ın hayati tehlikesi olduğu ve yoğum bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA