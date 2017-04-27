İnşaat İşçisi Parasını Alamadığı İddiasıyla İntihara Kalkıştı

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde inşaat işçisi, 37 yaşındaki H.T., çalıştığı inşaatın çatısına çıkarken birikmiş 20 bin TL tutarındaki parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı. İnşaat sahibinin parayı polise teslim etmesi üzerine H.T., intihar girişiminden vazgeçti.



Olay, bugün saat 09.30'da Değirmenlik Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi H.T., çalıştığı inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Bu durumu fark eden çevredekilerde polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. H.T., kendisini ikna etmek isteyen polise, çalıştığı inşaat sahibinden birikmiş 20 bin lirasına alamadığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis, inşaat sahibi A.K. ile temasa geçti. A.K., 20 bin lirayı getirip polise teslim etmesi ardından işçi intihar girişiminden vazgeçti. H.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - Karaman