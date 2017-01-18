İnşaat İşçisi Evinde Ölü Bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde inşaat işçiliği yapan bir şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Olay, Karşıyaka Mahallesi Hilmi Aydın Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Eşinden ayrı ve yalnız yaşayan 2 çocuk babası İsmet Doğan (54), işe gelmeyince arkadaşları tarafından önce cep telefonundan arandı. Cep telefonu cevap vermeyince evine gelen arkadaşları İsmet Doğan'ı yatağında battaniyeye sarılı ölü vaziyette buldular. Hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık görevlileri Doğan'ın öldüğünü belirledi. Polis de olay yerinde incelemede bulundu. Doğan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN