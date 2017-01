İnşaat İşçilerinden Eğitime Katkı

SELMAN TÜR - EREN EKİNCİ - Manisa'da inşaat işçileri tarafından kurulan Daima Umut Derneğinin (DUMDER) eğitime katkı için başlattığı "Okulumu boyuyorum" projesi kapsamında, Yunusemre ilçesindeki Taytanlı İlhan İlkokulu'nun duvarları boyanarak yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.



Dernek, kampanya çerçevesinde talep eden okulların boya-badana işlerini ücretsiz yapmak için üyelerinden 20 boya ustasını görevlendirdi.



Kampanyaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan DUMDER Başkanı Şerafettin Işık, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitime her zaman destek verdiklerini söyledi.



Üç yıl önce kurdukları derneğin tamamı inşaat işçisi 150 üyesi bulunduğunu kaydeden Işık, "Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihati ile yola çıktık. Bizim de burada insanı yaşatmak adına dernek olarak ne kadar katkı sağlarsak o derece mutlu olacağız. Üyelerimiz bütün özel işlerini erteleyerek sadece ve sadece ibadet vechiyle buraya geliyorlar. Hiçbir üyemizin başka hiçbir düşünce ve amacı yok. Sadece toplumsal anlamda bir araya gelmektir amacımız." ifadesini kullandı.



-Eğitime katkı için "okulumu boyuyorum" kampanyası



Derneğin amacına uygun işlere imza atmak istediklerini anlatan Işık, "okulumu boyuyorum" projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Dernek üyesi 20 boya ustasının projede görev aldığı bilgisini veren Işık, üyelerinin çok zor şartlarda çalışmalarına rağmen kimi zaman ellerindeki işi erteleyerek kampanyaya gönüllü destek verdiklerini kaydetti.



Işık "birlikten güç doğar" parolası ile yola çıktıklarını, talep eden bütün okullara gönüllü olarak yardıma koşacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Biz bu yola baş koyduk. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi karşılıksız hiçbir ücret almadan sadece gönüllülük esasına dayanarak bizim talebimiz üzerine buraya geldi ve bu işi bizimle beraber yapıyorlar. Bugünün küçüğü yarının büyüğü diyoruz. Bugün bu okulda eğitim öğretim gören çocuklarımız yarın belki de bu ülkede birileri kaymakam, birileri vali, birileri başbakan, cumhurbaşkanı olacak. Şu an yaptığımız faaliyetin sonucunda bu çocuklarımız ileriki aşamalarda Daima Umut Derneğinin çok önceden okullarında böyle bir etkinlik yaptığını hatırladıklarında bizler için sevindirici olacaktır."



Mezun olduğu okulu boyuyor



Boya ustalarından Lokman Terut ise yaptıkları çalışmadan gurur duyduğunu belirterek "Çünkü burada okuyan çocuklarımız yarının büyükleri olacaktır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu bir dayanışma şeklidir o yüzden 'biz de varız' dedik. Bu bir gönül işidir. Bir fiyat verilse dahi işim gücüm olduğunu söyleyip bırakabilirim de ancak bu bir gönül meselesidir. Bazen her şey para demek değildir, gönüllü olarak geldik." diye konuştu.



Proje kapsamında duvarları boyanan Taytanlı İlhan İlkokulu mezunu lise 11. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Türk ise, derneğin projesinden haberdar olduktan sonra bu işe katkı yapmak istediğini ve ustalara destek için geldiğini söyledi.



Türk, duygularını, "Derneğin eski okulumda tadilat, boya çalışması olduğunu duyunca koşarak geldim. Sonuçta bizim okulumuz. Eğitim öğretimin her zaman ön planda olması lazım. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı, ücretle alınabilecek bir şey değil. Burada çalışırken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Burada çalışan insanlar şu an kahvehanede veya başka bir işte olabilirdi." sözleri ile dile getirdi.