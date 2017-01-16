Inşaat Halindeki Caminin Musluklarını Çaldılar

Bolu'da hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan inşaat halindeki caminin muslukları çalındı.



Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesine hayırsever vatandaşlar tarafından 13 ay önce Çıkınlar Camisinin yapılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık iki ay sonra açılışının yapılması düşünülen caminin kadın ve erkek abdesthanesinde bulunan 30 musluk, abdesthanenin kapısının camları kırılarak içeriye giren kişi yada kişiler tarafından duvarlar kırılarak çalındı. Muslukların çalındığını öğrenen mahalle sakinleri şakına döndü.



Olayın çok üzücü bir olay olduğunu anlatan mahalle muhtarı Mustafa Kaçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, caminin Çıkınlar, Beşyüzevler Cami Yaptırma Derneği tarafından yaptırıldığını ifade ederek, "Camimizin henüz açılışını bile yapmadık. Yapılan bir vatan hainliğidir. Böyle bir şey olmaz. Daha bismillah diyerek açılışını yapmadık, abdest bile almadık. Abdesthanede bulunan 25 ile 30 arasındaki musluk çevresi harap edilerek çökülmüş. Nacak ile parçalamışlar. En az burada 4 bin ile 5 bin lira arasında bir maddi zarar var." diye konuştu.



Hava şartlarının götü gitmesi nedeniyle caminin inşaatının bitirilemediğini ifade eden Kaçar, caminin açılışının yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirileceğini, cami yaptırmak için kapı kapı dolarak, 1, 5, 10 ve 20 lira para topladıklarını, yapılan hayırlar sonucunda yapılan bir cami olduğunu kaydetti.



Caminin musluklarının çalındığını öğrenen mahalle sakinleri, abdesthanede gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü ve muslukları çalanlara tepki gösterdi.