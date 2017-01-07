Inşaat Halindeki Binanın Istinat Duvarı Yıkıldı

Adana'da inşaat halindeki bir binanın yüksek istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle dola doğru yıkıldı.



Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın yükselti üzerine kurulan istinat duvarının bir bölümü, toprak kayması sonucu yola doğru çöktü.



Bölgede devriye gezdikleri sırada olayı gören polis ekipleri, duvarın diğer kısımlarının da yıkılması ihtimaline karşı yolu iki yönden yaya ve araç trafiğine kapattı.



Yapılan incelemede toprak altında kalan olmadığı anlaşıldı.



Yaklaşık bir yıl önce de aynı istinat duvarının yıkıldığı belirtildi.



Polis ekipleri güvenlik şeridi çekip yolu trafiğe kapattı, durumu belediyeye bildirdi.