İnşaat Çukurundaki İşçinin Üzerine Harç Kazanı Devrildi

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, işci olarak çalıştığı şantiyede açılan çukurda üzerine harç taşınmasında kullanılan kazan düşen Turgut Vural ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vural'ın kafatasında kırıklar tesbit edildi.



Olay akşam saatlerinde Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde, gübreden bio gaz ve elektrik üreten bir şirketin şantiyesinde keydana geldi. Şantiyedeki 8 metrelik bir çukurda çalışan Turgut Vural'ın üzerine kum ve harç taşınan kazan devrildi. Diğer çalışanlar ağır yaralanan Vural için sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sedyeye bağlanan Vural, olay yerine gelen Bandırma Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafatasında kuruklar bulunduğu belirlenen Vural, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınıdğı öğrenildi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik souncu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.



- Balıkesir