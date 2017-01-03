İnşaat Çalışması, 4 Evin Temelini Kaydırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde devam eden inşaat kazısı sebebiyle oluşan toprak kayması, çevredeki birçok evin hasar görmesine neden oldu. Evlerden bazıları boşaltılırken inşaat çalışmaları ise durduruldu.



Derince Mersincik mahallesi Vişne ve Kaynak sokaklar kesişiminde devam eden bir inşaat çalışmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersincik mahallesinde bir inşaat firması tarafından başlatılan konut alanı projesi temel çalışmaları nedeniyle Vişne ve Kaynak sokaklardaki yollar ile binalarda kayma meydana geldi. Yaklaşık 10 dönüm üzerinde 140 dairenin yapılacağı inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle toplamda 4 binada kayma olurken bir binanın temelinin 50 santimetre kayması nedeniyle ise bina sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.



Yağışlı havaların ve kar yağışı sonrasında topraktaki su oranının da artmasıyla mahalledeki toprak kaymalarının devam ettiği görülürken, bazı binaların da duvarlarında çatlaklar oluşmaya başladı. Yaşanan kayma nedeniyle birbirine bitişik halde olan iki villa yaklaşık 50 santimetre birbirinden uzaklaşırken, villa bahçesindeki zeminde de yarıklar oluştu. Büyük oranda hasar gören binada yaşayanlar, inşaat firması tarafından kendilerine başka bir ev yapılması şartıyla başka bir yere taşındığı öğrenildi.



Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu firma istinat duvarlarını yapmadan çalışmalara devam etti. Bu sebeple insanlarımız mağdur oldu. Şu anda inşaatı durdurduk" denildi. - KOCAELİ