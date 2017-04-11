İnovatif Veri ve Analitik Zirvesi

12 Nisan 2017 Çarşamba günü Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi Şişli İstanbul'da düzenlenecek "İNOVATİF VERİ ve ANALİTİK ZİRVESİ" platformun da siz değerli sektör temsilcilerini ve ortaklarınızı da konferansımızda görmek isteriz.



Türkiye'de kurumlar üçüncü platform yolculuklarına başladılar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın "veri yüzyılı" olarak değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle veri bugün, inovasyonu etkinleştirecek ve ölçülebilir değerler yaratılmasına olanak sağlayacak önemli bir kaynaktır.



Hemen her endüstride, veriyi rekabete dayalı iş dünyasının dinamiklerine uygun stratejiler belirlemek, müşterilerini daha iyi anlamak, inovatif ürün ve servisler geliştirmek ve operasyonel mükemmeliyet amacıyla kullanmanın yanında günümüzde veriyi; daha isabetli kararlar verebilmek, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, mevcut kaynakları daha etkin kullanmak, sosyal hayatı, yaşam koşullarını, toplum güvenliğini ve sağlığını iyileştirmek gibi amaçlarla kullanmaya başladılar. Veri bugün inovasyonu kolaylaştıran hatta mümkün kılan işlevsel bir kaldıraç görevi üstlenmiş, yarattığı ekonomik ve sosyal değerlerle iş yapma, çalışma ve yaşam biçimlerimiz üzerinde ciddi ve kalıcı dönüşümler yaratmaya başlamıştır.



Global ve Türkiye'ye ait araştırma sonuçları ile alanınızdaki yaklaşımları uzmanlarından dinlemek, bugünün trendlerini ve geleceğin teknolojilerini yakalamak, müşterilerinden yeni iş modelleriyle birlikte, güçlü araçlar ile titiz öngörülere nasıl eriştiklerin ve herkesten önce uygulamaya geçirecekleri, başarı garantili hareket planlarını nasıl yarattıklarını öğrenmek için şimdiden yerinizi ayırtın.



Beklentiniz ister belirli bir stratejinin uygulamasını sağlamak, ister maliyetleri optimize etmek olsun, Konferansımız da 20 farklı sektörden 125 üzerinde şirket, profesyonellere stratejik bilgi alışverişi, deneyim networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlamaktır.



Sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı hatırlatırız.



Saygılarımızla, 360CNP (Customer, Networking, Point) Ekibi.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Grand Cevahir Otel



Mekan Adresi : Darülaceze Cad. No: 9



Başlangıç Saati : 12.04.2017 08: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İNOVATİF VERİ ve ANALİTİK ZİRVESİ



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır