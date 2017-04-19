İnovalig ve Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Bilgilendirme Günü

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 20 Nisan 2017'de Teknopark İstanbul'a geliyor!

İnovalig ve Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Bilgilendirme Günü

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 20 Nisan 2017'de Teknopark İstanbul'a geliyor!

İnovalig ve Türkiye'nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı Programları'nın tanıtılacağı  Bilgi Günü'ne hepinizi bekliyoruz.

 

Her iki programa katılımınız firmanıza ulusal ölçekte görünürlük sağlayacak ve yeni imkanlar ve fırsatlar sağlayabilir.

 

Yer: Teknopark İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 20 Nisan 2017

Saat: 14: 00-16: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Pendik

Mekan : Teknopark İstanbul

Mekan Adresi : 1 Teknopark Bulvarı Başlangıç Saati : 20.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İnovalig ve Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Bilgilendirme Günü

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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