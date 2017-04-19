Türkiye İhracatçılar Meclisi, 20 Nisan 2017'de Teknopark İstanbul'a geliyor!



İnovalig ve Türkiye'nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı Programları'nın tanıtılacağı Bilgi Günü'ne hepinizi bekliyoruz.







Her iki programa katılımınız firmanıza ulusal ölçekte görünürlük sağlayacak ve yeni imkanlar ve fırsatlar sağlayabilir.







Yer: Teknopark İstanbul Konferans Salonu



Tarih: 20 Nisan 2017



Saat: 14: 00-16: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Pendik



Mekan : Teknopark İstanbul



Mekan Adresi : 1 Teknopark Bulvarı Başlangıç Saati : 20.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İnovalig ve Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Bilgilendirme Günü



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır