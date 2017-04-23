İnönü Üniversitesispor Önümüzdeki Sezon da Bal'da Yer Alacak

İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Lig(BAL) play-aut maçında karşı karşıya geldiği Arguvan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta sezonu 36 puanla 6. Sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligini şampiyon tamamlayan Arguvan Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig(BAL) play-aut maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı İnönü Üniversitesispor 3-0 kazanarak, önümüzdeki sezon da Malatya'yı BAL'da temsil etme hakkı kazandı. Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mikail Cihangir, Hüseyin Kılıç, Mahmut Şengül hakem üçlüsü yönetti.



Malatyalı futbolseverlerin de büyük ilgi gösterdiği müsabakayı (Dk. 39) Ebubekir Yardım,(DK. 84) Engin Yıldız ve (Dk. 87) Ramazan Çavuş'un kaydettiği gollerle 3-0 kazanan İnönü Üniversitesispor, önümüzdeki sezon da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. - MALATYA