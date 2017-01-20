İnönü Üniversitesispor Kendi İmkanlarıyla Başarıyı Hedefliyor

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesi Sporun teknik sorumlusu Murat Kurt, "BAL Lig'ine kadar yükselmek için trilyonlar harcanıyor ama biz düşük bir bütçeyle BAL Lig'ine yükseldik" dedi.



Kurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BAL Lig'inde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin futbol takımıyla birlikte mücadele eden ikinci üniversite takımı olduklarını belirterek, "Bu bizim ve üniversite açısından onur verici bir durum. O yüzden üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



-"Malatyamız ve üniversitemiz için gurur verici bir durum"



İnönü Üniversitesispor'un başındaki dördüncü sezonu olduğuna değinen Kurt, "İkinci amatör takımında başladım bal ligine kadar yükseldik. BAL Lig'ine yüselmek için trilyonlar harcanıyor ama biz düşük bir bütçeyle BAL Lig'ine yükseldik. Malatyamız ve üniversitemiz için gurur verici bir durum" ifadelerini kullandı.



Kurt, BAL Lig'inde ilk sezonları olduğu için öncelikli amaçlarının ligde kalmak olduğunu dile getirerek, yeni olsun yönetimin kararları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.



Üniversite takımı olmalarının bir çık artısı olduğuna değinen Kurt, "Bence en büyük artı yanımız bizim takımımızın yüzde doksanının üniversite öğrencilerinden oluşmuş olmasıdır. Çalışmalarımızı üniversite içerisinde yaptığımız için antrenmanlara katılım yüzde yüzü buluyor. Bu yönden bize avantaj sağlıyor. Üniversitemizin potansiyel gücünü kullanıyoruz, en büyük artımız bu olmalı bence" ifadelerini kullandı.



Kurt, üniversite öğrencileri arasında iyi futbol oynayanların olabileceğini bu öğrencilerin kendilerine ulaşması sonucu yapılacak değerlendirme sonucunda takıma katabileceklerini sözlerine ekledi. - MALATYA