İnönü Üniversitesinde Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı düzenlendi.



İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR), Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 20 saniye süren 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sırasında anons yapılarak personelin tahliyesi gerçekleştirilirken İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kriz Merkezine de haber verilerek İNOSAR Kurtarma ekibi talep edildi. Ekiplerin geldiği sırada binanın çatı katında tatbikat gereği yangın çıkması üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine de haber verildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda fakültede mahsur kalan 1 yaralı personel çatı katından, 2 yaralı personel giriş katındaki enkazdan, 1 yaralı personel ise sedyeyle ikinci kattan indirilerek kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selami Çağatay Önal, fakültede alınan eğitim ve yapılan tatbikatla bilgilerini pekiştirerek eksikliklerini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Önal, "Tatbikatı gerçekleştiren üniversitemizin İNOSAR Arama Kurtarma ekibine, Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma ekibine ve Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA