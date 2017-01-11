İnönü Orta Okulu Öğrencileri İl Birincisi Oldu

Bitlis'te düzenlenen Okullararası Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında rakiplerini yenen Adilcevaz İnönü Orta Okulu takımı, il birincisi oldu.



Okul Müdürü Ertuğrul Yüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun her yıl il ve ilçe genelinde düzenlenen spor aktivitelerine katılarak başarılara imza attığını söyledi.



Bu yılda düzenlenen basketbol müsabakalarında öğrencilerinin büyük başarı göstererek il birincisi olduğunu belirten Yüzer, ilçeye kupa ve madalyayla dönen öğrencileri ve Beden Eğitim Öğretmeni Erkul Köse'yi tebrik etti.