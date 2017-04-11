İnönü İşi Sırma İşlemeli Bebek İçin Patent Alınacak

İnönü Belediye Başkanlığı ile İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında, İnönü İşi Sırma İşlemeli Bebeklerin yapımı, tanıtımda kullanılması, patent alınması ve satışa sunularak katkı sağlanması amacıyla bir protokol imzalandı.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması, ülkenin ve ilçenin kültürel zenginliklerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Yörenin kültür ve motif zenginliği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitimcileri tarafından işlenerek bebek yapımı, yapılan bebeklerin tanıtımda kullanılması, patent alınması ve satışa sunularak katkı sağlanması amacıyla protokol imzalandığı belirtilen açıklamada, "İnönü'de halen yapılmakta olan sim sırma kadife işinin ilçemizin muhtelif yerlerinde, binalarında sergilenerek gelen turist sayısının artmasının sağlanması amaçlanıyor. Bu süreçte Halk eğitim merkezi Müdürlüğü kurs öğreticilerini bebek ve yöresel kıyafet yapımı için görevlendirip rehberliğini yapacak. Öğreticiler ise uygun materyalleri seçecek. Belediyemiz tarafından temin edilen sim, kadife gibi malzemelerle yapılan İnönü İşi Sırma İşlemeli Bebekler, İnönü Belediyesi'nin, uygun yeri temin etmesi ile sergilenip satılacak. Bu kapsamda belediyemiz, bebeklerin patentinin alınmasına öncülük etmek ve hazırlanmasındaki giderlerin karşılanması görevini üstlenecek" denildi. - ESKİŞEHİR