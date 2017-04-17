İnönü'deki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Bilecik'in Boyüyüz ilçesinde oy kullandıktan sonra pikniğe giden Bingöl ailesinin içinde bulunduğu otomobilin İnönü-Kütahya karayolu ayrımında kamyonla çarpışması sonucu anne Nejla Bingöl ile baba Mesut Bingöl hayatlarını kaybetmiş, 3 çocukları ise yaralanmıştı. Kazanın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Ahmet Bingöl'ün (16) dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, diğer çocuklar Matice Kübra Bingöl (18) ile Zehra Bingöl'ün (13) tedavilerinin hastanenin Soğun Bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden anna, baba ve oğullarının cenazeleri, yakınlarının ve sevinlerinin gözyaşları arasında Bozüyük Şehir Mezarlağı'na defnedildi.



Bu arada kazaya karışan ve gözaltına alınan kamyon sürücüsü Hasan Çiftçi'in sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR