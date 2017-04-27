İnönü'de Terör ve Milliyetçilik Anlatıldı

İnönü Ülkü Ocağında milliyetçilik, terör ve dünyada Türk varlığı konularında eğitim semineri verildi.



Anadolu Üniversitesi Hukuk, Edebiyat ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde eğitim gören Esra Nur Çoban, Büşra Ekin ve Ezgi Aykaç, Ülkü Ocakları İl Başkanlığının düzenlediği özel programı kapsamında İnönü'de seminer verdi. Milliyetçiliğin ülke genelinde yanlış empoze edildiği, edilmeye çalışıldığının özellikle belirtildiği seminerde, Türk milliyetçiliğinin, kültürü geliştirmek, her alanda adaleti sağlamak, Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi yere getirmektir ifadesi vurgulandı. Türk milliyetçiliğinin ırkçılık ya da faşizm olmadığı aksine "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" temeline dayandığı anlatıcılar tarafından üzerine basılarak vurgulandı. Terör örgütlerinin dünyada ve Türkiye'de oluşumları ve amaçları, bu konuda üretilecek çözümler üzerine de görsel bir sunum yapıldı. Türk Cumhuriyetlerinin dünyadaki yeri ve nüfusları konularında da bilgilendirme yapıldı.



Rahmetli Alparslan Türkeş ve şehirlerimizin ruhuna fatiha okunmasının ardından konuşma yapan Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı Eğitim Birimi Sorumlusu Mustafa Bekçi, bu eğitimlerin her ay yapıldığını, edinilen bilgilerin taşraya ve ilçelere aktarıldığını ifade etti. Başarılarından dolayı dernek adına, İnönü Ülkü Ocağı Başkanı Serhat Hamamcı'ya bozkurt işlemeli toprak bir testi hediye edildi. - ESKİŞEHİR