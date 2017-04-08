İnönü'de Referandum Çalışmaları

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde çalışmalar devam ediyor.



Kümbet Yeniköy Mahallesinde referandum çalışmaları kapsamında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, meclis üyeleri ve mahalle muhtarı vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması hakkında gündeme dair sorular cevaplanırken mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine de istişare yapıldı. - ESKİŞEHİR