İnönü'de Kızaklar İkinci Kez Sahnede

İnönü'de ikinci kez düzenlenecek olan kızak şenliği için son hazırlıklar tamamlandı.



İnönü İsmet Paşa mahallesi Aktaş mevkiinde 29 Ocak Pazar günü Saat 13.00'de başlayacak olan şenlikte, kızaklar tekrar vatandaşları bekliyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen alanda kızakla kayma, kartopu savaşı, halat çekme yarışmaları da düzenlenecek. Şenliğe katılan vatandaşlar İnönü'nün tertemiz havasını soluyarak, müzik eşliğinde mangal başı ikramlardan da tatma imkanı bulacak.



Öte yandan İnönü Belediyesi, ilki büyük rağbet gören ve çok beğenilen kızak şenliğine tüm vatandaşları davet etti. - ESKİŞEHİR