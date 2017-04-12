İnönü 'de Festival Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor…

Geçtiğimiz sene bir ilk gerçekleştirerek açık havada film gösterimleri yapılan festivalin 10. yılında da 4 gün boyunca açık havada film gösterimleri gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli isimlerin söyleşi ve atölye çalışmaları ve gün içerisinde gerçekleştirilecek açık ve kapalı alan film gösterimleri ile İnönü Üniversitesi Uluslararası 10. Kısa Film Festivali kısa severler ile buluşacak.

İnönü Üniversitesi 10. Kısa Film Festivali Ön Eleme Sonuçları Açıklandı

Bu yıl 10. Su düzenlenen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ilk elemesinin sonuçları belli oldu.

Toplamda 475 filmin başvuru yaptığı festival yoğun ilgi görürken ön jüri ekibi büyük bir ilgiyle değerlendirmelerini yaptı. Ön jüri ekibi değerlendirmelerinin sonucunda Ulusal ve Uluslararası alanda Kurmaca ve Belgesel dallarında 30 kısa film finale çıkarıldı.