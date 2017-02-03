İnönü'de Buğday Yetiştiriciliği ve Gübreleme Konferansı

İnönü'de Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Engin Kınacı'nın katılımıyla Buğday Yetiştiriciliği ve Gübreleme konusunda konferans verildi.



Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu'na ait salonda gerçekleşen konferansa, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu, kurum amirleri ve ilçede çiftçilik mesleği ile uğraşan çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından İnönülü çiftçilere verilen, bir çok ilçeye de örnek teşkil eden gübreleme kursunun önemine değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Engin Kınacı, 10 bin yıldan daha fazla süreden beri insanoğlunun toprağı işlediğini, tıpkı tüm canlılar gibi bitkilerin de yeyip içmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu sebeple çiftçilerin gübreleme yaparken üç ana başlığa dikkat etmelerini isteyen Kınacı, "İlk olarak kararına, ikinci olarak nasıl yapacağına ve son olarak en önemlisi ne zaman yapacağına. Bu konu da çiftçiye değil, doğa şartlarına bağlı. Biz ancak toprağın verimini, isteklerini gerçekleştirerek artırabiliriz. Ne gerekiyorsa yapacaksınız, gerisini Allah'a bırakıp sabırla bekleyeceksiniz. Çiftçinin en büyük dayanağı tevekküldür" dedi. - ESKİŞEHİR