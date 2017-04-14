İnönü'de AK Parti'nin Referandum Çalışmaları

Ak Parti'nin İnönü ilçesinde 16 Nisan referandum u öncesi çalışmaları sürüyor.



Erenköy Mahallesi'nde Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, meclis üyeleri ve mahalle muhtarının da katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması hakkında gündeme dair sorular cevaplanıp, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine istişare yapıldı. - ESKİŞEHİR