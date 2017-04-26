Innovation And Global Issues İn Social Sciences 2017

27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti civarında, kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan "Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017" (InGlobe) isimli...

Innovation And Global Issues İn Social Sciences 2017

27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti civarında, kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan "Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017" (InGlobe) isimli kongrede sizleride görmek isteriz. Konferansımızın amacı, dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturmaları, yayınlarını paylaşmaları için bir platform oluşturmak, desteklemek ve sürdürmektir.

Lütfen bildirilerinizi [email protected] veya [email protected] adreslerimizden bir tanesine gönderiniz.

KONGRE HAKKINDA

Oturumların Tarihi Likya Meclis Binasında yapılması planlanmaktadır.



Kongre Tarihi: 27-29 Nisan 2017


Özet Gönderim Tarihi: 20 Mart 2017


Erken Kayıt Dönemi Sonu: 25 Mart 2017


Son Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2017



Kongre Yeri: Patara, Antalya


Konaklama Ortağı: Golden Grup


Konaklama Rezervasyon Tarihi: 20 Nisan 2017


Detaylı Bilgi:  [email protected]

Daha fazla bilgi almak için Detaylar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Buraya tıklayın.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Kaş

Mekan : Patara Antik Kenti

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017

Tür : Kongre

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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