Innovation And Global Issues İn Social Sciences 2017
27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti civarında, kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan "Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017" (InGlobe) isimli...
27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti civarında, kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan "Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017" (InGlobe) isimli kongrede sizleride görmek isteriz. Konferansımızın amacı, dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturmaları, yayınlarını paylaşmaları için bir platform oluşturmak, desteklemek ve sürdürmektir.
Lütfen bildirilerinizi [email protected] veya [email protected] adreslerimizden bir tanesine gönderiniz.
KONGRE HAKKINDA
Oturumların Tarihi Likya Meclis Binasında yapılması planlanmaktadır.
Kongre Tarihi: 27-29 Nisan 2017
Özet Gönderim Tarihi: 20 Mart 2017
Erken Kayıt Dönemi Sonu: 25 Mart 2017
Son Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2017
Kongre Yeri: Patara, Antalya
Konaklama Ortağı: Golden Grup
Konaklama Rezervasyon Tarihi: 20 Nisan 2017
Detaylı Bilgi: [email protected]
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Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Kaş
Mekan : Patara Antik Kenti
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017
Tür : Kongre
Ücretlimi? : Hayır