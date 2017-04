Innovation And Global Issues İn Social Sciences 2017

27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti civarında, kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan "Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017" (InGlobe) isimli kongrede sizleride görmek isteriz. Konferansımızın amacı, dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturmaları, yayınlarını paylaşmaları için bir platform oluşturmak, desteklemek ve sürdürmektir.



Lütfen bildirilerinizi [email protected] veya [email protected] adreslerimizden bir tanesine gönderiniz.



KONGRE HAKKINDA



Oturumların Tarihi Likya Meclis Binasında yapılması planlanmaktadır.







Kongre Tarihi: 27-29 Nisan 2017





Özet Gönderim Tarihi: 20 Mart 2017





Erken Kayıt Dönemi Sonu: 25 Mart 2017





Son Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2017







Kongre Yeri: Patara, Antalya





Konaklama Ortağı: Golden Grup





Konaklama Rezervasyon Tarihi: 20 Nisan 2017





Detaylı Bilgi: [email protected]



Daha fazla bilgi almak için Detaylar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Buraya tıklayın.



