İnnova Perakende Sektörüne Dijital Dönüşüm Sürecinde Hangi Çözümleri Sunuyor?

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Yöneticisi Mustafa Şahin, İnnova'nın perakende sektörüne dijital dönüşümde hangi çözümleri sunduğunu Wise TV ile paylaştı.



Şahin süreçlere verdikleri desteklerden detaylıca bahsederken, "Biz İnnova olarak perakende sektörüne çok farklı çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerimizi de dijital dönüşüm süreçlerini ve yolculuklarını desteklemek üzere firmaları, uçtan uca sunarak fark yaratmaya çalışıyoruz. Keosklarımız, digital signage'larımızla mağaza içinde, CRM loyalty çözümlerimizle genel müşteri deneyimlerini desteklemek, IOT tabanlı geliştirdiğimiz mağaza analitiği çözümlerimizle de mağazalarla ilgili verileri toplamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, eCommerce yada omnichannel pazarlama anlamında SAP'nin Hybris ürünüyle de firmalara destek oluyoruz" dedi.