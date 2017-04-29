İniş Sırasında Arka Tekerleği Yerinden Fırlayan Uçak Pistten Çıkıp Toprağa Saplanarak Durabildi.

Amerika'da içinde pilot ve biri kadın olmak üzere toplam dört yolcu bulunan uçağın arkada tekerleği uçuş esansın yerinden fırladı. Pilot, Filorida'da bulunan Sarasota-Bradenton Uluslar arası hava alanına acil iniş yaptı. İniş sırasında fırlayan arka tekelin olduğu yerden sürütünmeden dolayı kıvılcımlar çıktı. Uçak pistten çıkıp toprağa saplanınca durabildi. Kazada yara almadan kurtulan yolcular uçağın kapılarını açıp uçaktan infdiler. Yetkilier yolcuların tedaviyi kabul etmediklerini söçylediler. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken uçak vinç ile kaza yaptığı yerden kurtarıldı.