İninal Kart Artık Tüm Vatan Bilgisayar Mağazalarında

Multinet Up tarafından satın alınan ininal'in kullanıma hazır alışveriş kartı ininal kart, Vatan Bilgisayar mağazalarında satışa çıktı.



Multinet açıklamasına göre, Vatan Bilgisayar ile İninal arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, borcu, ekstresi ve faizi olmayan kullanıma hazır alışveriş kartı İninal, artık tüm Vatan Bilgisayar mağazalarından satın alınabilecek.



İninal kart, özellikle nakit ve kredi kartı kullanmadan alışveriş yapmak isteyenlere yönelik güvenli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar kartlarına aylık 750 TL limit dahilinde istedikleri miktarda yükleme yapabiliyor ve kredi kartının geçtiği her yerde anında harcama yapabiliyor. İninal sahibi olmak isteyen kullanıcıların 18 yaşın üzerinde olmaları ya da herhangi bir banka hesaplarının olması gerekmiyor. Öncelikle 10 binin üzerindeki anlaşmalı noktadan 5 TL'ye bir ininal kart satın alınması gerekiyor. Daha sonra ininal karta PTT Matik ve ING Bank ATM'leri gibi anlaşmalı noktalardan para yüklemesi yapılarak ister mağazalarda ister internet alışverişlerinde, kredi kartının geçtiği her noktada kullanılabiliyor.



İninal kart özellikle herhangi bir kredi kartı olmadan internette ya da sokakta güvenle alışveriş yapmak isteyen veya kredi kartı sahibi olduğu halde güvenlik, limit aşımı, borçlanma ya da faiz çekincelerinden ötürü alışverişlerinde kredi kartını kullanmak istemeyenler için ideal bir ödeme aracı olarak öne çıkıyor. Ayrıca üzerinde nakit taşımak istemeyenler için de hem Türkiye'de hem yurt dışında kullanılabiliyor.



ininal kart kredi kartı ile alışveriş yapılan her yerde kullanılabilmesinin yanı sıra internetteki tüm alışveriş, elektronik, giyim sitelerinde ve online oyunlarda da kullanılabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İninal Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Suner, "İninal kartları tüm Vatan Bilgisayar müşterilerine sunmaktan ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi para yükleme hizmetiyle genişleteceğiz. Böylece yüz binlerce kullanıcımız kendilerine en yakın Vatan Bilgisayar mağazasında kartlarına para da yükleyebilecekler." ifadelerini kullandı.