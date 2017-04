İnguşetya Cumhuriyeti, Türkiye'den Yatırımcı Bekliyor

Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Türkiye'den yatırımcı beklediği bildirildi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, İnguşetya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Umalat Izrailovich Torshoev ve beraberindeki iş adamı heyeti, ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.



Torshoev, ziyarette yaptığı konuşmada, 10 milyon nüfuslu İnguşetya'da özellikle turizm, tarım ve inşaat alanında yatırım hamlesine başlandığını belirterek, Türk iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu.



İnguşetya'da dağ ve kayak turizmine yönelik üç otelin tamamlandığını, 37 de otel projesinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Torshoev, "İnguşetya'da yatırım için her türlü olanak var. Yabancı yatırımcılar için arazi ve vergi muafiyeti destekleri sağlıyoruz. Genç bir nüfusumuz var. Tek eksiğimiz yatırımcı ve profesyonel yönetici. Yeni yapılan otel yatırımlarında görev alacak profesyonel yöneticilere ihtiyacımız bulunuyor. Antalya'nın özellikle turizm ve tarım alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin de Antalya'nın turizmde ve tarımda marka olduğunu vurguladı. Çetin, ATSO olarak Tahran ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odalarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde eğitim alanında karşılıklı iş birliği yapmak üzere fikir birliğine vardıklarını hatırlatarak, "ATSO olarak karşılıklı ticaretimizi ve ilişkilerimizi geliştirecek her türlü destek ve iş birliğine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Antalya'nın 500 binin üzerinde turistik yatak kapasitesi ile Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu bildirdi. Antalya'nın sağlık, kongre ve golf turizmindeki gelişmeyle 12 ay turizm yapılan bir bölge haline geldiğini belirten Duran, İnguşetya'nın turizm sektörü konusundaki talepleriyle ilgili Antalya'daki otel yöneticilerini bilgilendireceğini kaydetti.



Ziyarete, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve Türkiye-Rusya İş Konseyi Genel Sekreteri Elena Yeşiltaş da katıldı.